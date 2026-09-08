Башҡортостан
+15 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ҡырағай мөхит
7 Сентября , 20:14

Сентябрь һәм октябрь башы ниндәй булыр?

Ҡыуандырабыҙ! 

Сентябрь һәм октябрь башы ниндәй булыр?Сентябрь һәм октябрь башы ниндәй булыр?
Сентябрь һәм октябрь башы ниндәй булыр?

Башҡортостанда аномаль йылынан һуң һауа торошо яңы сюрприздар әҙерләй. Синоптиктар сентябрь һәм октябрь башына күҙаллауҙарын әйтте.

Башгидромет мәғлүмәттәре буйынса, аҙна башында уҡ республика биләмәһендә төрлө интенсивлыҡтағы ямғырҙар яуасаҡ, ә термометр бағанаһы түбәнгә шыуышасаҡ. Көндөҙ республикала +18,+19, төндә +10,+12 градусҡаса һалҡынайта.

Әммә күңелһеҙләнергә ашыҡмағыҙ: бөтә сентябрь, фараздар буйынса, йылдың ошо миҙгеле өсөн аномаль йомшаҡ булырға вәғәҙә итә. Рәсәй Гидрометеорология үҙәгенән хәбәр итеүҙәренсә, сентябрҙә Башҡортостанда уртаса һауа температураһының климат нормаһынан бер градусҡа юғарыраҡ булыуы, ә яуым-төшөмдөң ғәҙәти күрһәткестәр сиктәрендә булыуы көтөлә.

Һәм был ғына түгел: ысын һауа торошо аномалияһы республика халҡын октябрь башында көтә. Был айҙың тәүге көндәре ысынлап та ғәжәпләндерә: көндөҙ һауа +13,+15 градусҡаса йылына, күк йөҙө аяҙ була, ә ямғырҙар төбәкте урап үтә. Был әлегә йылы көндәрҙән айырылырға әҙер булмағандар өсөн күңелле өҫтәмә буласаҡ.

Фото: Әлиә Хужәхмәтова. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика