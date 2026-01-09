Башҡортостан
+12 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ҡырағай мөхит
8 Сентября , 19:02

Ямғырҙар менән бергә һыуыҡ та килә

Күңелде төшөрмәй торайыҡ, йылы кире килер, тиҙәр. 

Ямғырҙар менән бергә һыуыҡ та киләЯмғырҙар менән бергә һыуыҡ та килә
Ямғырҙар менән бергә һыуыҡ та килә

Йылы көндәр яйлап артта ҡала. Башҡортостанда яуым-төшөм көтөлә. Термометр бағанаһы ҡапыл түбәнгә төшә. Синоптиктар бөгөнгә һауа торошон фаразланы.

Башгидромет белгестәре мәғлүмәттәре буйынса, шаршамбы, 9 сентябрҙә, урыны менән ҡыҫҡа ваҡытлы ямғыр яуа. Ел көньяҡтан талғын, урыны менән көсәйеүсән. Һауа температураһы төндә +6, +11 градус тәшкил итәсәк. Көндөҙ һауа +16, +21 градусҡаса йылына.

Кесаҙна төндә лә, көндөҙ ҙә һауа температураһының түбәнәйеүе күҙаллана. Яйлап һыуыта.

Фото: Әлиә Хужәхмәтова. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика