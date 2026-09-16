Башҡортостан
+11 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ҡырағай мөхит
15 Сентября , 19:14

“Әбейҙәр сыуағы” оҙаҡҡа һуҙылырмы?

Яңылыҡ ҡыуандыра. 

“Әбейҙәр сыуағы” оҙаҡҡа һуҙылырмы?“Әбейҙәр сыуағы” оҙаҡҡа һуҙылырмы?
“Әбейҙәр сыуағы” оҙаҡҡа һуҙылырмы?

Сентябрҙә Башҡортостанда ҡоро һәм йылы һауа торошо урынлашты. Көн һайын тиерлек һауа +20 градусҡа тиклем һәм унан да юғарыраҡ йылына.

Синоптиктар һауа торошоноң ҡасан үҙгәрәсәген һәм “әбейҙәр сыуағы”ның ҡасанға тиклем һуҙыласағын хәбәр итте. “Фобос” үҙәге оптимистик күҙаллау бирә һәм сентябрҙең икенсе яртыһында йәйге һауа торошо вәғәҙә итә. Әммә көндөҙгө һәм төнгө температуралар араһында билдәле бер контраст буласаҡ.

20-28 сентябрҙә төнгө сәғәттәрҙә +14-тән +17 градусҡа тиклем, ә көндөҙ +23-тән +26 градусҡа тиклем йылыта, яуым-төшөм көтөлмәй.

Сентябрҙең һуңғы көндәрендә термометр бағанаһы +18, төндә +5 градусҡаса төшә. 6 октябрҙән көндөҙ +10 градустан түбән була, ә төндә +1 градусҡа тиклем һыуыта. Ямғырҙар айырым көндәрҙә яуыуы ихтимал.

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!

Фото: Әлиә Хужәхмәтова. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика