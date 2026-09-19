Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ҡырағай мөхит
19 Сентября , 16:59

Ҡасан Башҡортостанда һыуыта һәм ҡар яуа?

Әле генә түгел! Синоптиктар ҡыуандыра. 

Ҡасан Башҡортостанда һыуыта һәм ҡар яуа?Ҡасан Башҡортостанда һыуыта һәм ҡар яуа?
Ҡасан Башҡортостанда һыуыта һәм ҡар яуа?

Сентябрҙә Башҡортостанда аномаль йылы һауа торошо урынлашты. Ай аҙағына тиклем һауа температураһы көндөҙ +20 градустан юғары торасаҡ. Октябрҙә республика халҡын нимә көтә? Синоптиктар фаразды яңыртты.

“Фобос” үҙәге мәғлүмәттәре буйынса, октябрь башы ла аномаль йылы буласаҡ. Айҙың тәүге көндәрендә +18, +21 градус булыуы көтөлә. Бынан һуң температураның бер аҙ түбәнәйеүе күҙәтелә – +8, +14 градусҡа тиклем. Бындай һауа торошо икенсе декада аҙағына тиклем тиерлек дауам итәсәк.

Октябрҙең өсөнсө декадаһы һалҡыныраҡ буласаҡ. Термометр бағанаһы +1, +6 градусҡа тиклем төшә. Ай аҙағында көндөҙгө һауа температураһы минусҡа төшәсәк. Тәүге ҡар 28 октябргә тиклем фаразланмай.

Әлиә Хужәхмәтова фотоһы. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика