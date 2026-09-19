Ҡасан Башҡортостанда һыуыта һәм ҡар яуа?

Сентябрҙә Башҡортостанда аномаль йылы һауа торошо урынлашты. Ай аҙағына тиклем һауа температураһы көндөҙ +20 градустан юғары торасаҡ. Октябрҙә республика халҡын нимә көтә? Синоптиктар фаразды яңыртты.
“Фобос” үҙәге мәғлүмәттәре буйынса, октябрь башы ла аномаль йылы буласаҡ. Айҙың тәүге көндәрендә +18, +21 градус булыуы көтөлә. Бынан һуң температураның бер аҙ түбәнәйеүе күҙәтелә – +8, +14 градусҡа тиклем. Бындай һауа торошо икенсе декада аҙағына тиклем тиерлек дауам итәсәк.
Октябрҙең өсөнсө декадаһы һалҡыныраҡ буласаҡ. Термометр бағанаһы +1, +6 градусҡа тиклем төшә. Ай аҙағында көндөҙгө һауа температураһы минусҡа төшәсәк. Тәүге ҡар 28 октябргә тиклем фаразланмай.
Әлиә Хужәхмәтова фотоһы.