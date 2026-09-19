Башҡортостан
+19 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ҡырағай мөхит
18 Сентября , 19:00

Йәйгеләй йылы!

Башҡортостанда "әбейҙәр сыуағы" хакимлыҡ итә. 

Йәйгеләй йылы!Йәйгеләй йылы!
Йәйгеләй йылы!

Алдағы көндәрҙә Башҡортостанда ысын мәғәнәһендә йәйгеләй һауа торошо көтөлә. Һауа температураһы йәнә +20 градустан юғары күтәреләсәк. Һауа торошоноң ентекле фаразын Башгидрометта иғлан иттеләр.

Төбәктең гидрометеорология һәм тирә-яҡ мөхит мониторингы идаралығы мәғлүмәттәре буйынса, шәмбе төндә +2, +7 градус булыуы көтөлә. Көндөҙ һауа +17, +22 градусҡаса йылына. Яуым-төшөм көтөлмәй.

Ел йүнәлешен үҙгәртеүсән, талғын булыуы фаразлана.

Йәкшәмбе, 20 сентябрҙә, һауа торошо үҙгәрмәйәсәк. Шулай уҡ йылы һәм яуым-төшөмһөҙ.

Фото: Әлиә Хужәхмәтова. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика