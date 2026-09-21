Башҡортостан
+10 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ҡырағай мөхит
21 Сентября , 17:37

Аномаль сентябрь, аномаль октябрь көтөлә...

Тәүге ҡар ҡасан яуыр һуң?

Аномаль сентябрь, аномаль октябрь көтөлә...Аномаль сентябрь, аномаль октябрь көтөлә...
Аномаль сентябрь, аномаль октябрь көтөлә...

Һауа торошо йылы көндәре менән ҡыуандырыуын дауам итә. Көндөҙ һауа +22,+23 градусҡаса йылына. Республикала йылы оҙаҡҡа һуҙылырмы?

Айҙың һуңғы аҙнаһында – 24-30 сентябрҙә Башҡортостанда йәйге һауа торошо фаразлана. Көндөҙ һауа +23,+24, төндә +14,+15 градусҡаса йылынасаҡ.

Ә октябрь? Синоптиктар ҡыуандырыуын дауам итә. Метеорологтар мәғлүмәттәре буйынса, ул да йылы буласаҡ. Октябрь айы аномаль йылы менән башлана: +18,+20 градус. Бындай йылылыҡ айҙың тәүге дүрт көнөндә лә һаҡланасаҡ. Төндә температура +4,+6 градус була.

20 октябргә тиклем синоптиктар көндөҙ ҙә, төндә лә ыңғай температура фаразлай. Көндөҙ +9-ҙан +16 градусҡа тиклем, төндә – +1-ҙән +7 градусҡа тиклем. Яуым-төшөм көтөлмәй.

Октябрҙең өсөнсө декадаһында ғына температура һиҙелерлек түбәнәйә башлай. Төндә -7 градусҡа тиклем етә, әммә ҡайһы берҙә, болотло көндәрҙә, төнгө һәм көндөҙгө температура тигеҙләнә. Шулай итеп, 23-26 октябрҙә ямғырлы һәм йылы була. Көндөҙ +10 градусҡа тиклем, төндә +4-тән +9 градусҡа тиклем.

27 октябрҙән 29-на тиклем һыуыта. Минуслы температура көндөҙ ҙә көтөлә. Көндөҙ -4, төндә -7 градус була. 28 октябрҙә ҡар яуыуы ихтимал.

30 һәм 31 октябрҙә температура йәнә плюс диапазонына әйләнеп ҡайта. Көндөҙ +2, төндә +1, ямғыр яуыуы көтөлә.

Фото: Әлиә Хужәхмәтова. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика