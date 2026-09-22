Айыу менән күҙмә-күҙ осрашҡан

Ваҡиға планлы рейд ваҡытында була. "Шайтантау" заказнигында рейд ваҡытында инспектор Йәмил Илембәтов көтөлмәгән хәлгә тарый. Ул йәнлектәр өсөн махсус урынға тоҙ һалырға бара. Кинәт кенә ағастар араһынан уның алдына айыу килеп сыға. Уйларға ваҡыт ҡалмағанын аңлап, Йәмил тиҙ генә яҡындағы ағасҡа үрмәләй ҙә тынып ҡала.
Айыу башта кешене күрмәй, тыныс ҡына тоҙлоҡҡа яҡынлаша, ундағы «күстәнәс» менән ҡыҙыҡһына. Йыртҡыс тоҙҙо тикшергән арала, инспектор видеоға төшөрөп өлгөрә. Әммә тиҙҙән йәнлек кеше еҫен һиҙеп ҡала, күрәһең, кире урманға инеп китә. Барыһы ла имен тамамлана.
Хәйбулла районында урынлашҡан «Шайтантау» заказнигы — айыу, ҡоралай, ҡуян һәм башҡа күп төрлө ҡыр хайуандары төйәге. Бында инспекторҙар тәртипте генә күҙәтмәй, хайуандарға ярҙам да итә: тоҙ һибәләр, ҡышҡы осорҙа өҫтәмә ашатыу ойошторалар.
Белгестәр иҫкәртеүенсә, айыу менән осрашҡанда иң мөһиме — тыныс ҡалыу, ҡасмау һәм ҡапыл хәрәкәт яһамау. Йәмил Илембәтов тап шулай эшләй: ағасҡа менеп, йәнлеккә китергә мөмкинлек бирә, был хәлдең уңышлы тамамланыуына булышлыҡ итә. Ғәҙәттә, айыуҙар кеше менән осрашыуҙан ҡаса һәм, уларҙы асыуландырмаһаң, бер ниндәй ҙә хәүеф тыуҙырмай.
Сығанаҡ: Башҡортостан Экология министрлығының матбуғат хеҙмәте
Фото: видеонан скриншот