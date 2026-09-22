Башҡортостан
+13 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ҡырағай мөхит
22 Сентября , 06:00

Айыу менән күҙмә-күҙ осрашҡан

Хәйбулла районының "Шайтантау" заказнигында рейд ваҡытында инспектор Йәмил Илембәтов көтөлмәгән хәлгә тарый...

Айыу менән күҙмә-күҙ осрашҡанАйыу менән күҙмә-күҙ осрашҡан
Айыу менән күҙмә-күҙ осрашҡан

Ваҡиға планлы рейд ваҡытында була. "Шайтантау" заказнигында рейд ваҡытында инспектор Йәмил Илембәтов көтөлмәгән хәлгә тарый. Ул йәнлектәр өсөн махсус урынға тоҙ һалырға бара. Кинәт кенә ағастар араһынан уның алдына айыу килеп сыға. Уйларға ваҡыт ҡалмағанын аңлап, Йәмил тиҙ генә яҡындағы ағасҡа үрмәләй ҙә тынып ҡала.

Айыу башта кешене күрмәй, тыныс ҡына тоҙлоҡҡа яҡынлаша, ундағы «күстәнәс» менән ҡыҙыҡһына. Йыртҡыс тоҙҙо тикшергән арала, инспектор видеоға төшөрөп өлгөрә. Әммә тиҙҙән йәнлек кеше еҫен һиҙеп ҡала, күрәһең, кире урманға инеп китә. Барыһы ла имен тамамлана.

Хәйбулла районында урынлашҡан «Шайтантау» заказнигы — айыу, ҡоралай, ҡуян һәм башҡа күп төрлө ҡыр хайуандары төйәге. Бында инспекторҙар тәртипте генә күҙәтмәй, хайуандарға ярҙам да итә: тоҙ һибәләр, ҡышҡы осорҙа өҫтәмә ашатыу ойошторалар.

Белгестәр иҫкәртеүенсә, айыу менән осрашҡанда иң мөһиме — тыныс ҡалыу, ҡасмау һәм ҡапыл хәрәкәт яһамау. Йәмил Илембәтов тап шулай эшләй: ағасҡа менеп, йәнлеккә китергә мөмкинлек бирә, был хәлдең уңышлы тамамланыуына булышлыҡ итә. Ғәҙәттә, айыуҙар кеше менән осрашыуҙан ҡаса һәм, уларҙы асыуландырмаһаң, бер ниндәй ҙә хәүеф тыуҙырмай.

Сығанаҡ: Башҡортостан Экология министрлығының матбуғат хеҙмәте 

Фото: видеонан скриншот

Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика