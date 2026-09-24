Йәйгеләй йылы көндәр артта ҡала

Аномаль йылы һауа торошо республиканың бөтә территорияһында һаҡлана. Башгидромет мәғлүмәттәре буйынса, әле һауаның уртаса тәүлек температураһы климат нормаһынан 4-6 градусҡа юғарыраҡ.
22 сентябрҙә, һауа көндөҙ уңайлы +21, +27 градусҡа тиклем йылынды. Бындай йәйге күрһәткестәр 24 сентябргә тиклем дауам итәсәк.
Аҙнаның икенсе яртыһынан республикаға төньяҡ-көнбайыш сығышлы антициклон килә. Шәмбе һәм йәкшәмбе көндәрендә һыуытыу көтөлә. Төндә термометр бағанаһы +1, +6° тиклем төшә, төньяҡ һәм таулы райондарҙа бер аҙ ҡырау төшөүе ихтимал. Көндөҙ +15, +21 градусҡаса йылыта.
Ямғырҙар булмауы һәм ҡоро һауа торошо киләһе аҙна башына тиклем һаҡланасаҡ. Синоптиктар билдәләүенсә, килеп тыуған шарттар аграрийҙар өсөн уңайлы — улар урып-йыйыу эштәрен штат режимында дауам итергә һәм тамамларға мөмкинлек бирәсәк.
Фото: Әлиә Хужәхмәтова.