Башҡортостан
+13 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ҡырағай мөхит
28 Сентября , 19:58

Әбейҙәр сыуағы дауам итә

Синоптиктар октябргә фараздары менән ғәжәпләндерҙе. 

Әбейҙәр сыуағы дауам итәӘбейҙәр сыуағы дауам итә
Әбейҙәр сыуағы дауам итә

Башҡортостанда, һауа температураһының түбәнәйеүенә ҡарамаҫтан, әбейҙәр сыуағы тамамланмай. Октябрҙә лә һауа торошо аномаль йылы буласаҡ.

Мәҫәлән, “Фобос” үҙәге мәғлүмәттәре буйынса, республикала аяҙ һәм йылы һауа торошо 1 октябргә тиклем һаҡлана. Был көндәрҙә һауа температураһы +17, +21 градусҡаса йылы буласаҡ. 2 октябрҙән термометр бағанаһы +6 градусҡа тиклем төшә. Әммә 6 октябрҙән төбәктә йәнә +11, +16 градусҡаса йылыта, был көҙ уртаһы өсөн аномалия булып тора.

Дөйөм алғанда октябрь йылы буласаҡ. Өсөнсө декадала һиҙелерлек һыуытыу күҙаллана. 27 октябрҙән һауа температураһы көндөҙ минуслы буласаҡ. 28 октябрҙә тәүге ҡар яуыуы фаразлана.

Автор фотоһы. 

 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика