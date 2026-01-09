Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ҡырағай мөхит
29 Сентября , 19:15

-3-тән +21-гә тиклем

Алдағы көндәрҙә һауа торошо ниндәй булыр?

-3-тән +21-гә тиклем-3-тән +21-гә тиклем
-3-тән +21-гә тиклем

Башҡортостанда һауа температураһының тәүлек әйләнәһенә үҙгәреүе көтөлә. Һауа торошоноң ентекле фаразын республика синоптиктары әҙерләгән.

Башгидромет мәғлүмәттәре буйынса, бөгөн, 30 сентябрҙә, төбәк биләмәһендә көндөң аяҙлы-болотло, яуым-төшөмһөҙ булыуы көтөлә. Һауа температураһы төндә +1,+6 градус тәшкил итәсәк, урыны менән һауала һәм тупраҡ өҫтөндә ҡырау төшөүе ихтимал, 0,-3 градусҡа тиклем һыуыта. Көндөҙ һауа +16,+21 градусҡа тиклем йылынасаҡ.

Ел көнсығыштан төндә көсһөҙ, көндөҙ уртаса булыуы көтөлә. 

Әлеге ваҡытта Башҡортостанда һауа торошон төньяҡ-көнбайыш антициклон билдәләй. Һауа шарттары уңайлы, яуым-төшөм фаразланмай.

Фото: Әлиә Хужәхмәтова. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика