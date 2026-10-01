Ҡар яуа, боҙлауыҡ көтөлә

Башҡортостанда әбейҙәр сыуағы тамамлана. Был хаҡта Бащгидромет синоптиктары хәбәр итә. Уларҙың фаразы буйынса, октябрь башы һалҡын буласаҡ. Бының сәбәбе – төньяҡ Ҡаҙағстандан килгән арктик циклон.
Был эш аҙнаһының аҙағында һәм ял көндәрендә төнгө температура +1,-4, көндөҙ +2,+7 градусҡаса түбәнәйә. Һауаның уртаса тәүлек температураһы 0,+2 градус тәшкил итәсәк, был климат нормаһынан 5-7 градусҡа түбәнерәк.
Бынан тыш, синоптиктар ямғыр һәм ҡар рәүешендә яуым-төшөм фаразлай. Ҡайһы бер райондарҙа ваҡытлыса ҡар япмаһы барлыҡҡа киләсәк. Төндә һәм иртән юлдарҙа боҙлауыҡ көтөлә.
Киләһе аҙна башында циклон Башҡортостандан китә. Һауа торошо яйлап яҡшыра башлай.
Фото: Әлиә Хужәхмәтова.