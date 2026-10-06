Башҡортостан
-1 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ҡырағай мөхит
6 Октября , 17:25

Һалҡындар китә!

Башҡортостанда йәнә йылыта. Нисә градус булыр? 

Добавить в предпочтительные источники Google
Һалҡындар китә!Һалҡындар китә!
Һалҡындар китә!

Башҡортостанға киренән йылы көндәр килә. Термометр бағанаһы көндөҙ +14 градусҡаса күтәреләсәк. Синоптиктар алдағы көндәргә һауа торошон фаразланы.

Башгидромет белгестәре мәғлүмәте буйынса, 7 һәм 8 октябрҙә көндөҙ ярайһы уҡ йылы һауа торошо көтөлә.

7 октябрҙә төндә яуым-төшөмһөҙ, көндөҙ ямғыр яуа. Ел көньяҡ-көнбайыштан, көньяҡтан талғын, көндөҙ урыны менән көсәйеүсән. Һауа температураһы төндә -2, +3 градус тәшкил итәсәк. Көндөҙ термометр бағанаһы +7, +12 градусҡаса күтәрелә.

8 октябрҙә яуым-төшөм өлөшөндә һауа торошо үҙгәрмәй, шулай уҡ ел иҫәсәк. Һауа температураһы төнгө сәғәттәрҙә 0, +5 градус тәшкил итәсәк. Көндөҙ һауа +9, +14 градусҡаса йылына.

Фото: Әлиә Хужәхмәтова. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика