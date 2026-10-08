Башҡортостан
+9 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ҡырағай мөхит
7 Октября , 19:33

Ҡыш йылы буласаҡ

Бурандар, күп ҡар, боҙлауыҡтар көтөлә.

Добавить в предпочтительные источники Google
Ҡыш йылы буласаҡҠыш йылы буласаҡ
Ҡыш йылы буласаҡ

Башгидромет синоптиктары быйылғы ҡышҡа яҡынса фараз баҫтырып сығарҙы. Синоптиктар мәғлүмәттәренә ярашлы, Башҡортостанда ҡыштың ярайһы уҡ йылы һәм ҡарлы булыуы көтөлә.

Декабрҙә һауа температураһының норма тирәһендә (яҡынса -10,8 градус) +1 градусҡа тиклем аномалия булыуы ихтимал. Ғинуарҙа температура норма сиктәрендә, йәғни -12,5 градус тирәһендә фаразлана, әммә республиканың төньяҡ-көнбайышында термометр бағанаһы ғәҙәттәгенән юғарыраҡ күтәрелергә мөмкин. Февралдә айырыуса һиҙелерлек йылыныу көтөлә: температура норманан (-11,7 градус) бер градустан ашыуға юғарыраҡ буласаҡ.

“Фобос” үҙәге белгестәре ҡыш йылы ғына түгел, ҡарлы ла буласағы тураһында иҫкәртә. Ғинуарҙа яуым-төшөм норманан 30-40 процентҡа күберәк булыуы ихтимал.

Синоптиктар шулай уҡ һауа температураһының ҡапыл үҙгәреү ихтималлығын билдәләй, ҡыҫҡа ваҡытлы һыуыҡтар иреү менән алмашынасаҡ. Бындай тотороҡһоҙ һауа торошо хәүефле метеорологик күренештәр, шул иҫәптән ҡар бурандары һәм боҙлауыҡ өсөн шарттар тыуҙыра ала.

Белгестәр әйтеүенсә, оҙайлы прогноз ихтималлыҡ характерында: һуңғы 15 йылда уның аҡланыуы 55-81 процент тәшкил иткән. Ҡыш дауамында мәғлүмәттәр айлыҡ һәм декада төҙәтмәләре менән аныҡланасаҡ.

Фото: Әлиә Хужәхмәтова. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика