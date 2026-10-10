Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ҡырағай мөхит
10 Октября , 16:20

Октябрҙә яңы “әбейҙәр сыуағы” башланды

Һауа торошо Башҡортостан халҡын ғәжәпләндереүен дауам итә.

Добавить в предпочтительные источники Google
Октябрҙә яңы “әбейҙәр сыуағы” башландыОктябрҙә яңы “әбейҙәр сыуағы” башланды
Октябрҙә яңы “әбейҙәр сыуағы” башланды

Һауа торошо Башҡортостан халҡын ғәжәпләндереүен дауам итә. Республикаға йәйге йылы ҡайта. Көндөҙ термометр бағанаһы +19 градусҡаса күтәрелә. Башгидромет синоптиктары алдағы көндәргә фараз бирҙе.

Республика метеохеҙмәте мәғлүмәте буйынса, йәкшәмбе, 11 октябрҙә, урыны менән бер аҙ ямғыр яуа. Ел көньяҡтан, көньяҡ-көнбайыштан фаразлана, төндә уртаса, көндөҙ көсәйеүсән. Һауа температураһы төндә +5, +10 градус тәшкил итәсәк, аяҙытҡанда 0 градусҡа тиклем һыуыта. Көндөҙ һауа +13, +18 градусҡаса йылына.

Дүшәмбе, 12 октябрҙә, яуым-төшөмһөҙ буласаҡ. Ел көньяҡ-көнбайыштан, көнбайыштан талғын. Һауа температураһы төнгө сәғәттәрҙә +3, +8 градус тәшкил итәсәк, урыны менән термометр бағанаһы -2 градусҡа тиклем төшәсәк. Көндөҙ +14, +19 градусҡаса йылыта.

Фото: Әлиә Хужәхмәтова. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика