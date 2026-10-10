Октябрҙә яңы “әбейҙәр сыуағы” башланды

Һауа торошо Башҡортостан халҡын ғәжәпләндереүен дауам итә. Республикаға йәйге йылы ҡайта. Көндөҙ термометр бағанаһы +19 градусҡаса күтәрелә. Башгидромет синоптиктары алдағы көндәргә фараз бирҙе.
Республика метеохеҙмәте мәғлүмәте буйынса, йәкшәмбе, 11 октябрҙә, урыны менән бер аҙ ямғыр яуа. Ел көньяҡтан, көньяҡ-көнбайыштан фаразлана, төндә уртаса, көндөҙ көсәйеүсән. Һауа температураһы төндә +5, +10 градус тәшкил итәсәк, аяҙытҡанда 0 градусҡа тиклем һыуыта. Көндөҙ һауа +13, +18 градусҡаса йылына.
Дүшәмбе, 12 октябрҙә, яуым-төшөмһөҙ буласаҡ. Ел көньяҡ-көнбайыштан, көнбайыштан талғын. Һауа температураһы төнгө сәғәттәрҙә +3, +8 градус тәшкил итәсәк, урыны менән термометр бағанаһы -2 градусҡа тиклем төшәсәк. Көндөҙ +14, +19 градусҡаса йылыта.
Фото: Әлиә Хужәхмәтова.