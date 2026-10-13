Башҡортостан
+12 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ҡырағай мөхит
13 Октября , 18:49

Йәйгесә йылы һауа торошо күпме дауам итер?

Был - октябрь өсөн аномаль һауа торошо...

Добавить в предпочтительные источники Google
Йәйгесә йылы һауа торошо күпме дауам итер?Йәйгесә йылы һауа торошо күпме дауам итер?
Йәйгесә йылы һауа торошо күпме дауам итер?

Башҡортостанда йылы һәм ҡояшлы һауа торошо урынлашты. Көндөҙ һауа температураһы +23 градусҡа тиклем күтәрелә. Тағы бер әбейҙәр сыуағы күпме дауам итер?

Башгидромет мәғлүмәттәре буйынса, алдағы өс көн шулай уҡ йылы һәм ҡояшлы буласаҡ. Төндә генә урыны менән һауа температураһы 0, -2 градусҡа тиклем төшәсәк.

Рәсәй Гидрометеорология үҙәгендә алдағы ете көнгә фараз бирҙеләр. Уларҙың мәғлүмәттәре буйынса, эш аҙнаһы аҙағында республикала болотло буласаҡ, әммә яуым-төшөм көтөлмәй. Ял көндәрендә ҡояшлы һауа торошо ҡайтасаҡ, әммә температура бер аҙ түбәнәйәсәк — +14, +17 градусҡа тиклем, был октябрь уртаһы өсөн аномаль йылы.

“Фобос” үҙәге оҙайлыраҡ прогноз бирә. Синоптиктар фекеренсә, киләһе аҙнала температураның әкренләп түбәнәйеүе дауам итәсәк. Октябрҙең өсөнсө декадаһында +6, +9 градус булыуы көтөлә. Ай аҙағына тиклем яуым-төшөм фаразланмай.

Рәсәй метеорологтары мәғлүмәттәре буйынса, ноябрь һалҡын һәм ямғырлы була. Һауа температураһы 0, +6 градус тирәһендә торасаҡ. Айырым көндәрҙә термометр бағанаһы -2 градусҡа тиклем төшәсәк. Ҡояшлы көндәр аҙ буласаҡ.

Фото: Әлиә Хужәхмәтова. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика