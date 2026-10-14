Элегерәк беҙ йыраҡҡа урманға бесән сабырға йөрөй торғайныҡ. Юл йыраҡ, алама булыу сәбәпле, урманда ике-өс көн ҡуна ҡала торғайныҡ. Сабып, кипкәс йыйып, бер юлы күбәләп, кәбән ҡойоп ҡайта торғайныҡ.
Бер заман төшкө аш бешерергә, сәй ҡайнатырға һеңлем менән көршәк, баҡырса тотоп һыуға киттек.Уныһы ла урман кейектәренең һыулау урыны булғандыр инде. Һауыттарға һыу алып, ҡул-битте йыуып ҡына бөткәйнек, йыуан-йыуан ботаҡтарҙы һындыра баҫып кемдер килгәне ишетелде. Кеше аяғы баҫмаған ҡырағай ерҙә ҡурҡыштан һеңлемдең ике ҡулынан да һауыттары шаҡтырлап килеп төштө. Үҙе ике метр бейеклектәге үләндәр араһынан һалынған һуҡмаҡ буйлап палатка торған яҡҡа саптырып сығып китте, табандары ғына ялтырап ҡалды. Минең, киреһенсә, быуындар хәлһеҙләнде, һеңлемдең ҡыланышынан һыным ҡатып көлөргә тотондом. Йүгереп булмай инде, быуындар ҡатты ла ҡуйҙы. Әллә шул донъя яңғыратып көлөүем урман хужаһын албырғатты, әллә киреһенсә, ул беҙҙе өркөтөргә генә уйлаған.
“Һеҙҙе ҡурҡытмаҫ өсөн һөйләмәнем. Кискә арманһыҙ булып, йоҡлап киттегеҙ. Усаҡ янында ултырһам, ҡараһам, сабылған бакуй буйлап беҙҙең яҡҡа бер тайыш табан йүгереп килә. Яһаулы мылтыҡ менән атып та ебәргәс кенә кире боролдо. Эңерҙән йыйып әҙерләнгән йыуан-йыуан ҡарағас ботаҡтарын усаҡҡа һалып, күбәләй бейеклектә итеп яғып, һунар, айыуҙар тураһында һөйләшмәй генә, йәнәшәгә - балта, мендәр аҫтына мылтыҡты һалып йоҡларға яттыҡ. Иртәгәһенә кипкән бесәнде тейәп ҡайттыҡ”, - тип хәтерләй ҡустым. Белорет районы хакимиәте башлығы Азат Хәкимов Үрге Әүжәнгә эш сәфәре мәлендә урман хужаһы айыуға тап булған, ти. Ныҡ ҡурҡтымы икән, һеҙ нисек уйлайһығыҙ?
Һүрәт яһалма зиһен ярҙамында эшләнде.