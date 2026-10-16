Башҡортостан
+20 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ҡырағай мөхит
16 Октября , 10:00

Һаҡлап ҡуйығыҙ: дарыу үләндәренең башҡортса-русса исемлеге

Башҡортса берәй рецепт яҙһаҡ, йәш ҡына "Ә был үләндең руссаһы нисек була?" тип һорайҙар. Хатта бәхәстәр тыуа, сөнки бер үк үләнде төрлөсә атап йөрөткән осраҡтар ҙа була. Беҙҙең исемлек һеҙгә ярҙам итер тип уйлайбыҙ.

Добавить в предпочтительные источники Google
Һаҡлап ҡуйығыҙ: дарыу үләндәренең башҡортса-русса исемлегеҺаҡлап ҡуйығыҙ: дарыу үләндәренең башҡортса-русса исемлеге
Һаҡлап ҡуйығыҙ: дарыу үләндәренең башҡортса-русса исемлеге

  Һабын үләне - мыльнянка
  Шиңмәҫгөл - бессмертник
  Урман гөлнәфисе - мальва
  Алтей үләне - алтей
  Юл япрағы - подорожник
  Томбойоҡ - кувшинка
  Мәшкәк, бесәй тармаһы - будра плющевидная
  Бесәй үләне - валериана
  Юшан - вероника
  Туғай яраны - герань луговая
  Һыу боросо - горец перечный
  Баҫыу ҡырҡбыуыны, шылан - полевая хвощь
  Ҡандала үләне - донник
  Һөйәл үләне - чистотел
  Эт дегәнәге, һырлан - череда
  Кәзә һаҡалы - первоцвет
  Таҡыябаш - живокость
  Артыш - можжевельник
  Етен үләне - льнянка
  Тәпәйсә, мүтәк - лапчатка
  Ҡыҙылса - хвойник двухколосковый
  Миләүшә - фиалка
  Көтөүсе муҡсаһы - пастушья сумка
  Кәкүкбаш - медуница
  Айыу көпшәһе - дягиль
  Аҡтамыр - пырей
  Аҡһырғаҡ - чемерица
  Арыҫлан ҡойроғо - пустырник
  Боланут - иван-чай
  Бөтнөк - мята
  Бүҫер үләне- грыжник гладкий
  Быуын сәскә - цикорий
  Еҙтөймә - пижма
  Ирен сәскә - чистец лесной
  Ирәүән - горец змееиный
  Кейәү үләне, ҡан үләне - чабрец
  Кипкәр - сушеница
  Ҡаҙ үләне - горец птичий
  Талдут - вербейник
  Һаҙанаҡ - багульник
  Туҡранбаш - клевер луговая
  Сусҡа дегәнәге - дурнушник
  Зәржә - сныть
  Меңъяпраҡ - тысячалистник
  Әрем - полынь
  Бәпембә - одуванчик
  Кәрешкә - чина ( тамыры сәтләүеккә оҡшаған, тәмле)
  Монар көпшәһе - болеголов
  Балтырған - борщевик
  Ҡуян тубығы - пастернак
  Татлы тамыр - солодка
  Тырнаҡ гөл - календула
  Еркәүек - таволга
  Ҡарабаш - кровохлебка
  Бөргәк - подмаренник
  һыйырғойроҡ - коровяк
  Йылантамыр - шалфей
  Мәтрүшкә - душица
  Һары мәтрүшкә - зверобой
  Үгәй әсә үләне - мать и мачеха
  Ат ҡуҙғалағы - коньская щавель
  Һөтлөгән - молочай
  Кесерткән - крапива
  Бәлсем - паслен
  Терпекәй үлән - мордовник
  Ҡуҙғалаҡ - щавель
  Ҡаҡы - свербига
  Алабута - лебеда
  Мосай - щирица
  Оҫҡон - лук линейный
  Һарына - саранка
  Бүтәгә - мятлик
  Дегәнәк - синеголовник
  Ҡаразирә - дурман обыкновенный
  Ҡымыҙлыҡ - кислица
  Ҡыҫыр сәскә - гравилат
  Нигеҙүт - гулявник
  Себен үләне - спаржа
  Селек - челига
  Тайтояҡ - копытень
  Талҡан емеше - толокнянка
  Тиле кишер - дымянка лекарственная
  Тумыртҡа мышары - синюха голубая
  Кәкүк емеше - первоцвет крупночашечный
  Ҡамғаҡ - перекати поле
  Абаға - папортник

Аҫылбикә Мәжитова төҙөгән.

 

Фото: И. Ҡудашева.

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика