Бесәй үҙе Сибайҙан Баймаҡҡа ҡайтҡан

Йорт хайуандарының, айырыуса эт һәм бесәйҙәрҙең, хатта йөҙҙәрсә саҡрым ара үтеп, йәшәгән еренә кире ҡайтыуы тураһында йыш яҙалар. Был ваҡиғаны миңә Әлмира исемле танышым һөйләгәйне.
“Тормош хәлебеҙ буйынса Баймаҡ ҡалаһынан Сибайға күстек. Үҙ йортобоҙҙа йәшәй инек, уны һатып, яңы урындан фатир алдыҡ. Оҙаҡ ҡына беҙҙең менән йәшәгән Симба ҡушаматлы ҙур, ерән бесәйбеҙҙе лә үҙебеҙ менән алдыҡ.
Иркенлектә, шәхси йорт ихатаһында рәхәтләнеп йәшәгән бесәйебеҙ ҡала шарттарына һис тә күнегә алманы. Аҙна-ун көн самаһы фатирҙа ғына тоттоҡ. Әлбиттә, ул урамға сығырға теләп ҡаңғырҙы, әммә беҙ юғалыуынан ҡурҡтыҡ. Бер көн шулай ҙа аҙ ғына йөрөтөп индерергә булдыҡ. Ул сығыу менән, күҙ асып йомғансы тигәндәй, юҡ булды. Күпме эҙләһәк тә, таба алманыҡ.
Аҙна самаһы ваҡыт үткәс, йортобоҙҙо һатып алған ҡатын шылтырата: “Һеҙ бесәйегеҙҙе алып китмәнегеҙме әллә?” – ти. “Ҡайтҡанмы әллә?” “ Ҡурҡыныс ҡиәфәттәге ҙур, ерән бесәй ишек алдында ултыра...”
Был хәбәргә ныҡ аптыраным, әммә баяғы бесәй, ысынлап та, беҙҙеке булып сыҡты. Күп тә үтмәй элекке күршем шылтыратты: “Ҡот осҡос булып йонсоған бесәйең бахыр ғына булып бында йөрөп ята...”
Шул уҡ мәлдә Баймаҡҡа сығып китә алманым, сөнки яңы тыуған балам бар ине. Яйын табып, барып эҙләп ҡараныҡ, әммә Симбаны таба алманыҡ. Оҙаҡ йылдар беҙҙең менән йәшәгән, дуҫ һәм иптәшкә әйләнгән аҡыллы бесәйебеҙҙе шулай юғалттыҡ. Һалҡын март айында әллә нисәмә саҡрымға һуҙылған Ирәндек тауҙарын аша үтеп, нисек юл тапҡандыр – әле лә ғәжәпләнеп иҫләп алабыҙ...”
Фото яһалма зиһен ярҙамында эшләнде (https://giga.chat)