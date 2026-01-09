Башҡортостан
+3 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ҡырағай мөхит
19 Октября , 19:01

Быйылғы ноябрҙән нимә көтөргә?

Өс көндә генә "минус" була. Ә ямғырҙар? 

Добавить в предпочтительные источники Google
Быйылғы ноябрҙән нимә көтөргә?Быйылғы ноябрҙән нимә көтөргә?
Быйылғы ноябрҙән нимә көтөргә?

Октябрь тамамлана, ә Башҡортостанда һаман йәйге йылы тора. Синоптиктар бына-бына “һыуыта” тип фаразлаһа ла, әллә ни һыуытыу ҙа юҡ кеүек. “Фобос” үҙәге метеорологтары октябрь аҙағында һәм ноябрҙә Башҡортостанда һауа торошо хаҡында һөйләне.

Синоптиктар фараздарында йәнә һауа торошо аномалиялары билдәләре күренә. Октябрь аҙағы йылы һәм ҡояшлы буласаҡ. Көндөҙгө температура ай аҙағына тиклем +9,+11 градус тәшкил итәсәк. Төндә +5,+6 градус.

Ноябрҙә ямғыр яуасаҡ. 7, 8 һәм 9 ноябрҙә генә кире температура фаразлана. Был көндәрҙә ҡар яуасаҡ. Әммә һуңынан тағы ла йылыта. Һәм ай буйына ҡояшты күрмәйәсәкбеҙ тиерлек. Шул уҡ ваҡытта температура ыңғай буласаҡ. Көндөҙ 0-дән +6 градусҡаса һалҡын буласаҡ. Төндә -3, +2 градус.

Автор фотоһы. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика