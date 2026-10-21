Бәрәс менән ҡаҙ дуҫлығына шаһит булдыҡ

Мәҙинә исемле апай һарыҡ бәрәсе менән ҡаҙ себешенең дуҫлығы тураһында ҡыҙыҡлы тарих һөйләгәйне.
Бер мәл йәйен көтөүҙә саҡта Мәҙинә апайҙың бер һарығы бәрәсләй. Һарыҡ, ни сәбәптәндер, яңы тыуған “бәпесен” ташлап китә. Кисен көтөүсе бәрәсте хужаларға килтереп биреп, хәлде аңлата. Мәҙинә апай, ире менән икәүләп, бәләкәй генә йән эйәһен кире әсәһенә ҡушыу өсөн нисек кенә тырышһа ла, һөҙөмтә булмай: һарыҡ бәрәсте яҡын да килтермәй.
Был хәлдән бер нисә көн алда, ниндәйҙер йыртҡыс аҙбарға үтеп инеп, хужаларҙың туғыҙ ҡаҙ себешен быуып үлтергән була. Бер себеш кенә мөйөштәге йәшник аҫтында боҫоп ятып ҡала. Ташландыҡ бәрәсте ошо ҡаҙ себеше янына индерәләр. Шулай итеп, яңғыҙ ҡош менән ташландыҡ мал бергә йәшәй башлай. Баштараҡ ихата эсендә, йорт тирәһендә үлән утлап, хужабикә әҙерләгән ризыҡ менән туҡланып көн итәләр. “Шул тиклем дуҫлашып киттеләр, хатта төндә лә бер-береһенә һыйынып ҡына ятып йоҡлайҙар ине. Бер аҙ үҫеп, нығынып алғас, йылға буйына, туғайға төшә башланылар. Ҡаҙым һыуҙа йөҙә, бәрәсем яр буйында йөрөй. Ғәҙәттә, ҡаҙҙарҙы һыу эсенән сығарып алыу бер бәлә, ә бында рәхәт: бәрәсте өй яғына ҡыуа башлау менән ҡаҙ ҡаңғылдап йылғанан килеп тә сыға”, – тип һөйләне Мәҙинә апай.
Шулай йәй үтә, көҙ етә. Тәүге алған ҡоштары тәләфләнгәс, тағы ун ҡаҙ алған булалар. Уларҙы ҙурайтып, һимертеп, һуйып алалар, ә бына теге яңғыҙаҡ ҡаҙҙы, дуҫынан айыра алмай, ҡалдырып торалар. Инә мал булғас, бәрәсте артабан аҫрарға ҡарар итәләр.
Мал кәртәгә ингәс, ныҡлы һыуыҡтар башланғас ҡына ҡаҙҙы һуйырға йөрьәт итәләр. Дуҫының юҡҡа сығыуын һарыҡ һиҙә, оҙаҡ ҡына аҙбарҙа баҡырып тора. “Һуңынан аҙыраҡ үкендек инде. Ҡалдырһаҡ, бәлки, ҡаҙыбыҙ ҡыш сығыр ҙа ине, әммә инкубатор ҡошон оҙаҡ аҫрауҙан да файҙа юҡ, тип уйланыҡ. Бына шулай, кешеләрҙә генә түгел, хайуандарҙа ла була икән ысын дуҫлыҡ”, – тип тамамланы һүҙен Мәҙинә апай.
Фотолар яһалма зиһен ярҙамында эшләнде (https://giga.chat)