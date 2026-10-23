Башҡортостан
-2 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ҡырағай мөхит
22 Октября , 20:00

Ҡолондарын кем ашағанын тотҡан: айыуҙар!

Әбйәлилдәге фермер Айтуған Фәттәховтың тәүҙә бер сатан ҡолоно, аҙаҡ йәш ярымлыҡ тайы юғала. Ул утарҙан бер саҡрым алыҫлыҡта йыртҡыстарҙың эҙенә төшә...

Добавить в предпочтительные источники Google
Ҡолондарын кем ашағанын тотҡан: айыуҙар!Ҡолондарын кем ашағанын тотҡан: айыуҙар!
Ҡолондарын кем ашағанын тотҡан: айыуҙар!

Айтуған Фәттәховтың агрокомплексы район үҙәгенән бер нисә саҡрымда ғына ятҡан Айғырбатҡан утарында урынлашҡан. Йылҡы көтөүенән тәүҙә сатан ҡолон юғала. Аҙаҡ инде йәш ярымлыҡ тай ҙа юҡҡа сыға.

Фермер был хәлгә асыҡлыҡ индерер өсөн фотокамера урынлаштыра. Шунан белә лә инде уның йылҡыһына кем ҡул һуҙғанын. Утарҙан бер саҡрым алыҫлыҡта инә айыу ике балаһы менән бер нисә көн рәттән йәшереп киткән табыштарын ашарға килә. Тамаҡ туйҙырырға ҡабан сусҡаһының килеп киткәне лә камераға эләгә. 

Һуңғы йылдарҙа айыуҙар күбәйҙе. Улар малға ғына түгел, кешеләргә лә хәүеф менән янай башланы. Хәҙер айыу алған һунарсыға 50 мең һум түләнә, тип хәбәр итә Тәбиғәттән файҙаланыу һәм экология министрлығы.

 

Фото: А. Фәттәховтың архивынан. 

Ҡолондарын кем ашағанын тотҡан: айыуҙар!
Ҡолондарын кем ашағанын тотҡан: айыуҙар!
Ҡолондарын кем ашағанын тотҡан: айыуҙар!
Ҡолондарын кем ашағанын тотҡан: айыуҙар!
Ҡолондарын кем ашағанын тотҡан: айыуҙар!
Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика