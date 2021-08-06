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Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.
Тел. редакции: 8(347)272-05-43, e-mail: bashkortostan.gazeta@mail.ru
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bashkortostan.gazeta@mail.ru.
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